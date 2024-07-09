Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Омарова арестовали до 5 сентября

Советский районный суд Махачкалы до 5 сентября арестовал бывшего главу Сергокалинского района Республики Дагестан Магомеда Омарова по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости .

«Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении Магомеда Омарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 суток», — сказала руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

Она добавила, что Омарова обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

С 2016 по 2022 год экс-глава Сергокалинского района вступил в сговор с главредом районной газеты «К изобилию» и фиктивно устраивал в редакцию местных жителей. Деньги, направленные якобы на зарплаты сотрудникам, переводились на различные счеты, которые использовались для оплаты охраны Омарова.