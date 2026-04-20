Экс-главу Минсельхоза Удмуртии Юдина арестовали за хранение наркотиков

Полицейские нашли в автомобиле бывшего главы Минсельхоза Удмуртии Михаила Юдина сверток каннабиса. На него завели дело о хранении запрещенных веществ, сообщает URA.RU .

Инспекторы остановили экс-чиновника, когда тот был за рулем Belgee. Полицейские проверили салон авто и нашли запрещенные вещества. Бывшего министра попросили пройти медицинскую проверку, но он отказался.

Мужчину арестовали на три дня по делу о хранении запрещенных веществ и еще на двое суток — за невыполнение требования полицейских.

Юдин признал вину и заявил, что отказался от сдачи теста, чтобы «сэкономить время полицейским». Также он признался, что накануне перед задержанием употреблял наркотики. Он хранил запрещенные вещества не только в машине, но и у себя в квартире.

Там провели обыски и нашли свертки. Сейчас экс-чиновник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

