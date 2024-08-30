Экс-футболиста «Локомотива» и сборной Украины Алиева могут признать террористом в РФ

Экс-футболиста сборной Украины и московского «Локомотива» Александра Алиева могут признать террористом в РФ после его призывов убивать мирных жителей в Курской области, сообщает SHOT .

Общественники из движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с требованием проверить высказывания Алиева на нарушение статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Также активисты просят включить украинского спортсмена в реестр террористов и экстремистов. Согласно российскому законодательству, бывшему футболисту грозит до 7 лет лишения свободы.

«Необходимо, чтобы он предстал перед российским правосудием. Такие подонки-нацисты должны понести суровое наказание, его нужно внести в список экстремистов, несмотря на то что он не в РФ», — заявил председатель «Ветеранов России».

При этом общественники напомнили, что Александр Алиев родился в семье военного летчика в Хабаровске, а его мать в настоящее время проживает в Курске. По предварительной информации, у Александр имеется паспорт гражданина РФ, которые футболист восстанавливал для выступления за столичный «Локомотив».

Ранее Александр Алиев записал видео, в котором призвал украинских военнослужащих продолжать вторжение и убивать мирных жителей Курской области.