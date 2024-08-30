«Я хочу попросить пацанов, которые находятся на передовой, которые продвигаются дальше в Курской области. Пацаны, самое главное — берегите себя. Продвигайтесь дальше, убивайте эту нечисть, убивайте мирное население», — заявил Алиев на видео.

При этом сам спортсмен родился в Хабаровске и 12 лет своей жизни находился в России. Отец Алиева — военный летчик, мать — уроженка Курска. Есть информация, что некоторые родственники футболиста до сих пор находятся в Курской области.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что группы украинских боевиков расстреливают «как в тире» машины мирных жителей Курской области. Он отметил, что виновные понесут ответственность.