Экс-директору музея РВСН дали условный срок за трудоустройство «мертвых душ»

Власенко обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Согласно данным следователей, на протяжении десяти лет военнослужащий фиктивно оформлял на работу граждан. За одного фиктивного сотрудника он получил 3,1 млн руб., за второго — 120 тыс. и 135 тыс. руб.

При этом большую часть средств Власенко не положил «себе в карман», а потратил на покупку 159 предметов для музея. Инвентаризация подтвердила, что эти экспонаты находятся в учреждении.

Власенко отмечен почетной грамотой президента России и множеством других наград, он является военнослужащим по контракту. С учетом всех его заслуг суд назначил ему наказание три года условно с испытательным сроком в два года.

Ранее суд заочно приговорил бывшего муниципального депутата московского района Щукино Анастасию Брюханову* к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Экс-мундепа осудили за распространение фейков про российскую армию.

* Признана иноагентом на территории России.