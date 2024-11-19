Экс-мундепа из Щукино Брюханову* заочно приговорили к 8 годам колонии

Суд заочно приговорил бывшего муниципального депутата московского района Щукино Анастасию Брюханову* к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Экс-мундепа осудили за распространение фейков про российскую армию, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Брюханову* признали виновной по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, совершенное по мотивам политической ненависти). По версии следствия, 23 декабря 2022 года она опубликовала пост в соцсети с фейком про российские войска.

Анастасию Брюханову* объявляли в международной розыск, суд проходил без ее участия. Кроме заочного срока, бывшему мундепутату запрещено администрировать сайты, каналы и размещать информацию в Сети сроком на 4 года.

Приговор в законную силу не вступил.

*Признана иностранным агентом по решению Минюста РФ