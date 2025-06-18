Экс-адвокат Майкла Джексона назвал причину смерти знаменитого певца

Бывший адвокат Майкла Джексон Брайан Оксман заявил, что поп-король был истощен судебные разбирательства в рамках дела о сексуализированном насилии, сообщает Super.ru . Super.ru

В 2004 году Джексона обвинили в совращении 13-летнего Гэвина Арвизо на ранчо Neverland, в 2005 году начался суд над певцом. Артиста признали невиновным, но скандал сказался на его психологическом и физическом состоянии.

«Майкл звонил по ночам десятки раз. Он не переставал спрашивать: „Почему? Я так хорошо к ним относился, а они выдумывают эту ложь“», — сказал Осман.

Согласно опросу, проведенному в 2005 году, 80% американцев считали, что Джексон виновен в растлении малолетних. Их реакция, а также судебные разбирательства, изменили Джексона до неузнаваемости, пошатнув его ментальное здоровье.

По словам его экс-адвоката, певец «был истощен и недоумевал». Кроме того, он чувствовал себя преданным. Масла в огонь подлил британский журналист Мартин Башир, который взял у артиста интервью для документального фильма «Жизнь с Майклом Джексоном». В ленте певца выставили педофилом.

Осман заявил, что в результате Джексон не выдержал, хотя его и оправдали. Во время суда он говорил, что умрет, если его посадят в тюрьму.

Поп-короля не стало в 2009 году. Он скончался из-за остановки сердца, которая произошла в результате передозировки сильнодействующим снотворным.

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