Экопродукция Подмосковья отмечена знаками «Зеленый эталон» и «Органик»

На Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025» подмосковный агрохолдинг «ЭКО-культура» получил сертификат «Зеленый эталон» за производство экологически чистой продукции. Почетный знак вручил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин, при участии заместителя руководителя АНО «Российская система качества» Александра Чумака. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Зеленый эталон» подтверждает соответствие продукции высшим экологическим стандартам: система сертификации устанавливает строгие требования к производству. Например, исключается использование ГМО и ограничивается применение пестицидов и тяжелых металлов. «ЭКО-культура» успешно прошла все этапы проверки, доказав соответствие своей продукции критериям национального «зеленого» стандарта.

Получение сертификата демонстрирует успешную реализацию стратегии региона по развитию сельского хозяйства и укреплению лидирующих позиций Подмосковья в производстве качественной и безопасной продукции. Агрохолдинг развивает производство экологически чистых овощей в восьми регионах России. Основные выращиваемые культуры — томаты, огурцы и листовой салат. Также, была отмечена работа КФХ «Белые Луги», которые производят экологически чистый картофель и овощи. Компании вручили сертификат соответствия требованиям производства органической продукции — знак «органик».

В ведомстве подчеркивают, что регион в тройке лидеров рейтинга АНО «Роскачество» по производству органической продукции. Знаком «органик» уже отмечены 14 подмосковных производителей. На стенде Подмосковья представлены три обладателя этого сертификата: ООО «ШУЛЬГИНО» — выпускают мясную и молочную продукцию, КФХ «Сотовмед» — производят мед и КФХ «Ягодный берег», выращивающие плодовые культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.