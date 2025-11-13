Экономист рассказал, как сэкономить на новогодних подарках

Средние траты на подарки в 2025 году в России составили более 21 тыс рублей

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко дал рекомендации по экономии на новогодних подарках и рассказал, сколько россияне планируют потратить на подарки в этом году, сообщает Life.ru .

Планирование бюджета и продуманный подход к выбору подарков помогут избежать лишних расходов в преддверии Нового года. Щербаченко посоветовал заранее составлять список идей, чтобы избежать спонтанных и дорогих покупок.

Экономист отметил, что лучший подарок — не обязательно самый дорогой, а тот, который отражает заботу и внимание. Особенно ценятся подарки, связанные с увлечениями получателя или сделанные своими руками. Щербаченко также рекомендовал рассмотреть совместные подарки: например, дорогие вещи для родителей можно приобрести вместе с родственниками.

«Не забывайте про мелочи. На упаковку, открытки и небольшие лакомства стоит выделить 10–15% от бюджета», — пояснил эксперт.

По данным ВЦИОМ, в 2025 году россияне планируют потратить на подарки в среднем 21 846 рублей. Большинство респондентов (59%) готовы выделить до 10 тысяч рублей, 14% — от 10 до 20 тысяч, 12% — свыше 20 тысяч рублей, а 15% не планируют дарить подарки. В прошлом году средние расходы на празднование Нового года составили 64 439 рублей, из которых на подарки ушло 29 868 рублей.

Эксперт добавил, что в некоторых случаях уместно дарить деньги или подарочные сертификаты, особенно если предпочтения получателя неизвестны. В целом, по словам Щербаченко, на подарки рекомендуется закладывать от 2–3 до 7 тысяч рублей на человека, а общий бюджет может составить от 10–15 до 25–35 тысяч рублей.

