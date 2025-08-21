Экономист Прокофьев объяснил пользу социальных контрактов для государства
Государство получает стратегические преимущества, предоставляя россиянам возможность оформить социальный контракт на сумму до 350 тысяч рублей. Эта программа выполняет двойную функцию: помогает уязвимым категориям граждан и одновременно стимулирует их экономическую активность. Такое мнение высказал экономист Дмитрий Прокофьев, пишет АБН24.
По мнению Прокофьева, такие контракты являются эффективным инструментом государственной политики, который не только обеспечивает финансовую поддержку нуждающимся, но и способствует достижению более широких целей в социально-экономической сфере.
Целевая финансовая поддержка через механизм социальных контрактов эффективно помогает гражданам преодолевать трудные жизненные ситуации и возвращаться в общество. Бюджетные средства используются более рационально благодаря адресному характеру такой помощи.
Эксперт отметил, что вместо безусловных выплат государство может отслеживать целевое использование ресурсов и оценивать достигнутые результаты. Получая финансирование на открытие собственного бизнеса, обучение новым навыкам или улучшение жилищных условий, люди активнее включаются в трудовую деятельность. Это стимулирует самозанятость и позволяет гражданам инвестировать в свое профессиональное развитие.
Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, какие россияне и на какие цели могут заключить социальный контракт с государством на сумму до 350 тысяч рублей.