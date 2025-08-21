Экономист Прокофьев объяснил пользу социальных контрактов для государства

Государство получает стратегические преимущества, предоставляя россиянам возможность оформить социальный контракт на сумму до 350 тысяч рублей. Эта программа выполняет двойную функцию: помогает уязвимым категориям граждан и одновременно стимулирует их экономическую активность. Такое мнение высказал экономист Дмитрий Прокофьев, пишет АБН24 .

По мнению Прокофьева, такие контракты являются эффективным инструментом государственной политики, который не только обеспечивает финансовую поддержку нуждающимся, но и способствует достижению более широких целей в социально-экономической сфере.

Целевая финансовая поддержка через механизм социальных контрактов эффективно помогает гражданам преодолевать трудные жизненные ситуации и возвращаться в общество. Бюджетные средства используются более рационально благодаря адресному характеру такой помощи.

Эксперт отметил, что вместо безусловных выплат государство может отслеживать целевое использование ресурсов и оценивать достигнутые результаты. Получая финансирование на открытие собственного бизнеса, обучение новым навыкам или улучшение жилищных условий, люди активнее включаются в трудовую деятельность. Это стимулирует самозанятость и позволяет гражданам инвестировать в свое профессиональное развитие.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, какие россияне и на какие цели могут заключить социальный контракт с государством на сумму до 350 тысяч рублей.