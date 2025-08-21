Доцент Балынин: до 350 тыс руб можно получить от государства по соцконтракту

Россияне с доходом ниже прожиточного минимума могут получить государственную поддержку до 350 тысяч рублей по социальному контракту. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пишет Газета.ru .

Для того чтобы получить финансовую помощь, нужно оформить социальный контракт, который представляет собой специальное соглашение между малоимущими гражданами и органами социальной защиты. Такой договор могут заключить как отдельные лица, так и семьи, чей доход оказался ниже установленного в их регионе прожиточного минимума по не зависящим от них обстоятельствам. По мнению Балынина, данный инструмент не только обеспечивает временную финансовую поддержку, но и способствует формированию стабильного дохода в долгосрочной перспективе.

Экономист пояснил, что государство помогает людям в сложных ситуациях через программу социальной адаптации. По его словам, получатели такой помощи должны выполнять определенные действия: искать работу, учиться новым профессиям, заниматься предпринимательством или подсобным хозяйством. Также предусмотрены и другие меры, которые помогают преодолеть жизненные трудности.

Жители регионов, оформившие социальный контракт для поиска работы, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Для тех, кто планирует открыть собственное дело, предусмотрена поддержка до 350 тысяч рублей. Согласно правилам, эти средства могут выплачиваться как одной суммой, так и частями в соответствии с утвержденным межведомственной комиссией бизнес-планом и программой социальной адаптации.

Начинающие предприниматели имеют право использовать определенные процентные доли от полученной суммы на различные нужды. До 5% можно потратить на маркетинг и продвижение продукции, до 10% — на оформление документации, приобретение программного обеспечения и электронной подписи, а до 15% — на имущественные обязательства, связанные с предпринимательской деятельностью.

Если нет указанных трат, то всю сумму денежной выплаты можно потратить на покупку основных средств и материалов для бизнеса. Также на эти цели разрешается направить оставшуюся часть выплаты.