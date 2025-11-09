Экоактивистку Чирикову* выселили из московской квартиры
Фото - © Илья Питалев/РИА Новости
Суд столицы удовлетворил иск о выселении из квартиры уехавшей из России экоактивистки Евгении Чириковой*, сообщает РИА Новости.
Фигурантка произвела отчуждение принадлежащей ей доли жилья в пользу одного из истцов семь лет назад. Сама она не проживает в квартире уже более 10 лет. Женщину не оплачивала ЖКХ и не предпринимала попыток вселиться в квартиру.
Московский суд удовлетворил иск, а фигурантка утратила право пользования жилым помещением. Пока что решение не вступило в законную силу.
Чирикову* ранее объявили в розыск. Также женщина заочно арестована. Она обвиняется в распространении фейков о ВС РФ (207.3 УК РФ). Кроме того, она проходит по делу о публичном оправдании терроризма.
* Признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
