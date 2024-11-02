Новое уголовное дело возбудили в отношении экоактивистки Евгении Чириковой*

сегодня в 17:55

Новое уголовное дело возбудили в отношении экоактивистки и политика Евгении Чириковой*, которую обвиняют в публичном оправдании терроризма, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, летом прошлого года экоактивистка дала интервью, которое было опубликовано на одном из видеохостингов. Согласно заключению лингвистического исследования, в нем содержатся признаки оправдания деятельности запрещенной в РФ террористической организации.

Чирикову* обвинили по ч. 2 ст. 205 УК РФ (публичное оправдание терроризма). В ближайшее время ее объявят в международный розыск.

*Признана на территории РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов.