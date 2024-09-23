Экипаж «Союза МС-25» вернулся на Землю, пробыв на МКС год

В 14:59 по московскому времени в понедельник аппарат корабля «Союз МС-25» с космонавтами Олегом Кононенко, Николаем Чубом и астронавтом Трейси Дайсон приземлился около города Жезказган (Казахстан), сообщает пресс-служба ГК «Роскосмос».

Его сведение с орбиты, а также спуск на планету прошли в штатном режиме.

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб пробыли на МКС 374 дня. Этот показатель стал одним из самых длительных среди полетов по программе МКС. Длиннее были только полеты Валерия Полякова (438 суток, 1994–1995 гг.) и Сергея Авдеева (380 суток, 1998–1999 гг.).

Американка Трейси Дайсон пробыла в космосе 184 дня.

Кононенко за пять полетов на МКС набрал всего 1111 суток в космосе. Это больше всех среди землян.

На станции Кононенко и Чуб провели научно-прикладные эксперименты. Кроме того, они приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля «Прогресс МС», выполнили два выхода в открытый космос.

Также опубликовано видео спуска аппарата в степь — он снижался на парашюте. В месте приземления сразу поднялся огромный столб пыли.