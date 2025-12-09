Экипаж корабля «Союз МС-27» отстыковался от МКС

сегодня в 04:47

Космонавты Рыжиков, Зубрицкий и Ким начали возвращение на Землю

Пилотируемый корабль «Союз МС-27» успешно отстыковался от Международной космической станции в 04:41 по московскому времени, сообщает «Роскосмос» .

На борту находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонатан Ким.

По данным «Роскосмоса», ключевые этапы посадки запланированы на утро. Тормозной импульс для схода с орбиты ожидается в 07:10, разделение отсеков — в 07:38, вход в плотные слои атмосферы — в 07:41, а ввод основного парашюта — в 07:49.

Приземление спускаемого аппарата намечено на 08:04 в расчетном районе — в 146 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.