Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» наградили за успехи на фронте

В День Военно-морского флота России экипаж фрегата «Адмирал Эссен» наградили ведомственными наградами за успехи в ходе выполнения боевых задач. Торжественная церемония состоялась на борту легендарного корабля в Новороссийске, сообщает «Вечерняя Москва».

В мероприятии принял участие генеральный директор АО «Редакция газеты „Вечерняя Москва“» Георгий Рудницкий. Он отметил, что издание оказывает всестороннюю помощь и поддержку морякам. Так, в 2023 году журналисты газеты передали служащим флота два современных электромагнитных ружья для борьбы с БПЛА.

В свою очередь командир фрегата «Адмирал Эссен», капитан 2-го ранга Александр Смирнов вручил Рудницкому ценный сувенир — большую гравюру с изображением корабля. Этот подарок пополнил экспозицию музея редакции «Вечерней Москвы».

Кроме того, в ходе торжественной церемонии на палубе фрегата были награждены матросы, отличившиеся при исполнении воинского долга, в том числе в рамках СВО на Украине. В их числе оказался и молодой контрактник Георгий, решивший продолжить военную династию своей семьи.