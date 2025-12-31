Екатеринбуржцы устроили штурм магазинов в преддверии Нового года

Жители Екатеринбурга в последний день 2025 года отправились штурмовать городские гипермаркеты. Очереди на кассах шокировали своими размерами, сообщает E1.RU .

«В „Ленте“ вчера вечером стояла в очереди минут 30. Все кассы работали, и очереди были большие. С утра поехала в „Окей“, людей было много в магазине, в очереди была вторая», — рассказала екатеринбурженка Анастасия.

По словам другого местного жителя, он планировал сходить в парикмахерскую 31 декабря, пока все мужчины помогают дамам дома, но столкнулся с большой очередью.

Еще один местный житель отметил, что в магазинах на районе очередей нет. Все горожане решили съехаться в гипермаркеты, чтобы закупиться салатами и алкоголем.

Ранее врач объяснила, как россиянам сохранить здоровье в январские праздники. По словам специалиста, на второй день после Нового года надо восстанавливать режим дня.

