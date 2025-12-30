Врач объяснила, как россиянам сохранить здоровье в январские праздники

Врач Уланкина: на второй день после Нового года надо восстанавливать режим дня

Сами по себе 10–12 дней отдыха не опасны, если человек не превращает их в режим переедания, сбитого сна и полной неподвижности, рассказала РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«При грамотном подходе длинные каникулы могут стать отличным ресурсом для восстановления. Многие люди за каникулы успевают не только отдохнуть, но и укрепить здоровье. Основные правила — контролировать питание даже в праздники (не объедаться, следить за калорийностью, обязательно употреблять овощи — источники клетчатки и витаминов), пить достаточно воды, ограничить алкоголь», – посоветовала Уланкина.

Она отметила, что желательно уже на второй день после встречи Нового года плавно возвращаться к обычному режиму сна и питания. Также важна физическая активность: не только не отменять привычные несложные занятия вроде утренней разминки, но и добавить зимние забавы.

«Полезно гулять, играть в снежки с детьми, ходить на лыжах, кататься на коньках. Помимо этого, дни каникул можно использовать как возможность культурного обогащения — ходить с семьей в театры, музеи, кино, на концерты. Такое времяпрепровождение оказывает положительное влияние на психическое состояние», – отметила врач.

Уланкина уточнила, что активный отдых во время каникул поможет не только восстановиться физически, но и создать устойчивый энергетический и эмоциональный ресурс для возвращения к рабочим будням.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко посоветовал россиянам выйти на работу 2 января.

