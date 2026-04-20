Екатерина Диброва: профессиональный путь организатора отечественного здравоохранения

Екатерина Диброва — президент Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В. П. Филатова, организатор здравоохранения, член экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике, руководитель отделения регенераторной и плацентарной медицины и активного долголетия при секции биомедицины в Российской академии естественных наук, член Всероссийской организации качества в составе комитета по качеству медицинской помощи РФ, академик РАЕН, кандидат экономических наук.

Образование

Екатерина Диброва окончила экономический факультет МАИ. Позднее стала магистром по специальности «организация и управление в здравоохранении» в РАНХиГС. Кандидат экономических наук.

Научная деятельность

Екатерина Диброва провела свыше 60 исследований. Опубликовано более чем 130 научных статей.

Проектная деятельность

В 2019 году Екатерина Диброва создала Международный фонд развития биомедицинских технологий имени выдающегося российского ученого, академика Владимира Петровича Филатова. Основные направления деятельности фонда — популяризация российских биотехнологий и их практическое применение, поддержка инициатив молодых ученых-медиков, сохранение научного наследия академика Филатова для российской науки и здравоохранения.

В 2020 году началась реализация флагманского проекта Фонда — «Всероссийской научной школы „Медицина молодая“, стратегической задачей которой стало вовлечение молодых ученых-медиков в решение практически значимых для здравоохранения вопросов на этапе становления их научной карьеры. Организаторами выступили Фонд, Министерство здравоохранения РФ при поддержке Совета Федерации, Фонд президентских грантов. Научное сопровождение осуществляют ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России и МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова.

Фото - © Екатерина Диброва, руководитель отделения регенераторной и плацентарной медицины и активного долголетия при секции биомедицины в Российской академии естественных наук

Неотъемлемая часть при реализации проекта — партнерство с медицинскими вузами по всей стране. В орбите проекта — более 200 вузов и научно-исследовательских организаций России, среди них Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет, Приволжский исследовательский медицинский университет, Тюменский государственный медицинский университет, Волгоградский государственный медицинский университет, Тихоокеанский государственный медицинский университет и другие. За пять лет «Всероссийская научная школа „Медицина молодая“ прошла путь от конкурса научных студенческих эссе до полноценного института развития для молодых ученых. Была сформирована обширная экосистема, которая включает в себя международный конкурс, программу „Лидеры инноваций“, „доращивание“ проектов, научно-образовательный форум, всероссийские научные слеты „Россия — страна ученых. Медицина молодая“. В 2025 году у проекта сформировались новые структуры — Молодежный координационный комитет и Комитет по научно-практической экспертизе и программе „доращивания“ проектов.

За пять конкурсных сезонов были получены более тысячи заявок из более чем 70 регионов России. За время реализации проекта получено 16 патентов, 12 проектов находятся в стадии пилотирования, 6 разработок внедрено в практическое здравоохранение.

Проект вошел в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина. Программа научной школы включена в план научно-практических мероприятий Минздрава России. «Всероссийская научная школа „Медицина молодая“ — обладатель премии „Социальные лидеры России“ в номинации „Лучшая практика привлечения молодежи к реализации общественно значимых проектов“, учрежденной госкорпорацией „Росатом“ при поддержке Совета Федерации.

В 2026 году запущена «Международная научная школа „Медицина молодая“, участие в которой могут принять не только российские исследователи, но и молодые ученые из Индии, Китая, Сербии и стран СНГ. Новая программа направлена на укрепление международного сотрудничества в сфере медицинских наук и здравоохранения, реализацию совместных проектов в целях развития науки и здоровьесберегающих технологий для всего мирового сообщества, общение и обмен опытом зарубежных ученых с российскими коллегами, подписание соглашений о сотрудничестве с медицинскими вузами разных стран. Как один из лидеров по вовлечению молодых ученых в инновационную, научную и исследовательскую деятельность в области медицины, проект стал одним из мостов, соединяющим российское профессиональное сообщество с мировым. Это объединение открывает путь к совместному построению траектории развития современной и будущей медицины, а также служит укреплению дипломатического сотрудничества между странами.

Фото - © Екатерина Диброва, член Всероссийской организации качества в составе комитета по качеству медицинской помощи РФ

В 2026 году при научной поддержке НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России запущен первый в России отраслевой IT-акселератор «Медицина молодая» для размещения молодыми учеными разработок в сфере медицинских технологий, диагностики и терапии. Инвесторы могут ознакомиться с представленными продуктами и связаться через фонд с их авторами. Оператором выступил Союз превентивной, регенеративной и трансляционной медицины. Эта многофункциональная платформа сопровождает проекты от идеи до реализации, включая помощь в подготовке к клиническим испытаниям, юридическую и патентную поддержку. IT-акселератор также будет включать 12-недельный учебный курс по управлению медицинскими стартапами, маркетингу и финансам. В период обучения предусмотрено более 500 рабочих часов, в них входят лекции, тестирование, рефераты и другие образовательные инструменты. По окончании курса участники получат диплом дополнительного образования образца «Мастер делового администрирования».

Екатерина Диброва отметила: "Платформа разработана в России: это снижает риск кибератак, утечки важной информации и делает работу более удобной, так как отечественные продукты адаптированы под российские стандарты документооборота и безопасности".

Проект направлен на практическую реализацию одной из главных стратегических целей, озвученных президентом РФ, — достижения технологического прорыва в медицине, способствует внедрению лучших практик в систему здравоохранения.

Организация и участие в мероприятиях

Екатерина Диброва, как популяризатор медицинских инноваций в России, активно принимает участие в мероприятиях, на которых проходят профильные секции. Регулярно участвует в Петербургском международном экономическом форуме, в Евразийском женском форуме; на международном конгрессе «Здоровье нации — сила государства»; на конгрессе «СМАРТздрав» и др. Екатерина Диброва входит в организационный комитет форума «Интеллектуальный код содружества», проводимого при поддержке Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ и Совета Федерации. По приглашению вице-президента Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой Екатерина Диброва приняла участие в международной конференции «Роль женщины в современном обществе: развитие международного сотрудничества на пути достижения Целей устойчивого развития» в Туркменистане.

Общественная позиция

Екатерина Диброва выступает за инициативы, связанные с комплексным развитием медицинской отрасли. Поддержка молодых российских ученых-медиков в рамках проекта «Всероссийская научная школа „Медицина молодая“ способствует развитию отечественной науки и укреплению технологического суверенитета страны в сфере здравоохранения. Созданный ею Фонд не только создает условия для профессионального роста молодых исследователей, вовлеченных в решение актуальных задач, но и обеспечивает приток квалифицированных кадров в систему здравоохранения.

Фото - © Екатерина Диброва, академик РАЕН

Социальная деятельность

Важной составляющей работы Фонда стали сохранение и продвижение научного наследия академика Владимира Филатова, а также организация историко-культурных мероприятий, нацеленных на популяризацию профессии врача. В 2025 году прошел Филатовский культурный форум в Москве и Саранске.

Фото - © Екатерина Диброва, член экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике

Екатерина Диброва — инициатор выпуска альманахов «Тканевая терапия. Плацента» в трех томах, репринтных изданий научных трудов академика В. П. Филатова в четырех томах. Все эти издания безвозмездно переданы в научные библиотеки медицинских вузов и НИИ, общественные библиотеки. Екатерина Диброва является также автором-составителем книги «Академик В. П. Филатов. Обыкновенный русский гений: документы, воспоминания, стихи», выпущенной в 2025 году и ставшей в этом же году победителем литературной премии в области медицины «Здравомыслие» в специальной номинации «Выбор попечительского совета».

Для сохранения исторической памяти, связанной с героизмом врачей, медсестер, санитаров и фельдшеров, в экосистеме фонда разработан ряд культурных историко-патриотических проектов, в том числе экспозиция «Врачи Великой победы», которая состоялась в рамках Года единства народов России, объявленного президентом РФ В. В. Путиным.

Награды

Деятельность Екатерины Дибровой отмечена государственными, отраслевыми и общественными наградами, среди них:

Благодарности председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2018, 2021 и 2024 годах.

Почетный знак общественного признания «Золотая звезда И. И. Мечникова» в 2014 году.

Международная экологическая премия Ecoworld в номинации «Экология и здоровье человека» в 2018 году.

Медаль «В память о 110-летии со дня рождения Мусы Джалиля» в 2018 году.

Серебряная медаль имени И. П. Павлова «За вклад в развитие медицины и здравоохранения» в 2019 году.

Награда Русской православной церкви — орден Преподобной Евфросинии, Великой княгини Московской за «За особый вклад в укрепление духовных традиций, развитие социального служения и церковно-общественную деятельность» в 2021 году.

Почетная награда Московской городской думы москвичам, внесшим значительный вклад в развитие города в 2025 году.

Премия в области медицинской литературы «Здравомыслие» за сборник «Академик В. П. Филатов. Обыкновенный русский гений: документы, воспоминания, стихи» в 2025 году.

Личная жизнь. Увлечения

Екатерина Диброва замужем, двое детей.