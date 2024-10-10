Представитель проекта «SHOT Проверка» под прикрытием внедрился в коллектив квадроберов из Москвы. Журналист выяснил, что квадробинг — это целый вид спорта, хоть и не официальный, говорится в расследовании издания .

Ненадолго ставший квадробером агент рассказал, что сверхпопулярное детское движение является довольно травмоопасным. Квадробинг, как утверждают расследователи, — де-факто целая спортивная дисциплина.

Порой дети так сильно вживаются в роль животных, атрибуты которых (маски, хвосты) носят, что могут кусать людей и даже есть из лотка, заявляет проект.

У многих в российском обществе стал возникать вопрос, почему несовершеннолетние начали увлекаться квадробингом. По словам кандидата психологических наук Екатерины Шумейко, это явление — результат «каких-то внутренних процессов, внутренних переживаний ребенка».

«Ему (ребенку — ред.) нужно выразить свою агрессию. Просто как Ваня он не может начать кусаться, но как волк или как собачка, котик — может», — считает эксперт.

Шумейко также полагает, что своими действиями квадроберы пытаются показать собственный внутренний мир. Выбор маски волка может говорить об одних взгляд ребенка, а маски кошки — уже о других, уверена психолог.

Между тем квадробинг вызывает серьезные опасения у российских законодателей. По мнению депутата Госдумы Анны Кузнецовой, подрастающее поколение выбирает столь сомнительное хобби, потому что не может найти в Сети информацию о полезных увлечениях.

«Мы прорабатываем критерии деструктивного контента. Изменения в законодательстве позволят не допустить деструктивную информацию до наших детей», — заявила парламентарий.

Однако коллега Кузнецовой, депутат Владимир Бурматов, убежден, что вскоре мода на квадроберов утихнет, и беготня в масках животных уже не будет привлекать школьников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль «старательно оставляет» вопрос квадроберов за пределами собственной повестки. Вместе с тем в Совфеде, как и в Госдуме, предлагают наказывать родителей, чьи дети стали квадроберами.