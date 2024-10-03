В Совфеде поддержали введение наказания для родителей квадроберов

По его словам, государство не должно поощрять деградацию и утрату личности. Пушков считает, что квадроберы негативно влияют на все общество в целом.

Сенатор добавил, что подобные движения нормальны для таких западных городов, как, например, Сан-Франциско или Нью-Йорк, но в России квадроберам не место.

Ранее депутата Госдумы Сергей Колунов обратился к детскому омбудсмену РФ с инициативой ввести в России уголовную ответственность для родителей детей-квадроберов. С подобным предложением выступала и сенатор Наталия Косихина.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала подобные предложения радикальными методами. Она считает, что с родителями квадроберов стоит сначала говорить, просвещая их на тему данной молодежной субкультуры.