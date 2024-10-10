Песков рассказал, что в Кремле думают о квадроберах

В Кремле на повестке дня вопрос квадроберов не стоит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сделанное на брифинге.

«Кремль старательно оставляет тему квадроберов за пределами своей повестки дня», — сказал чиновник.

Речь идет о движении, которое в последнее время набрало популярность. Суть квадробинга в том, что дети и подростки перевоплощаются в животного, надевают атрибуты, похожие на него, и имитируют повадки.

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что квадроберы должны быть отправлены в зоопарки и цирки. Там они должны «сидеть в клетках вместо животных».