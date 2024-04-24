Единороссы Воскресенска организовали для учеников Гимназии № 1 эковикторину

Один житель оставляет после себя примерно 430 кг мусора в год — это почти полтонны. За двадцать лет объемы личного мусора выросли в два раза, изменился и его состав. Поэтому активисты и сторонники партии решили привлечь внимание школьников и в игровом формате рассказать о том, как важно беречь природу.

Ребята соревновались друг с другом в экологических знаниях. В ходе игры они смогли продемонстрировать то, что уже знают в этой сфере, а также узнали много новых интересных фактов. Например, какого цвета контейнер для «грязных» отходов или из каких неожиданных изделий можно изготовлять одежду.

«Викторина призвана привлечь внимание к проблеме мусора, которая в последние десятилетия становится глобальной. Справиться с задачей сохранения планеты от разного рода отходов поможет правильное потребление, раздельная сортировка мусора и его переработка», — поделился исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Партийный проект «Зеленая экономика» стартовал в марте 2022 года. Целью данного проекта является реализация положений Народной программы «Единой России» в части защиты национальных интересов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти области слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.