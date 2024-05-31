Джигурда намерен служить в зоне СВО вместе с Блиновским и Пашаевым
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Российский актер и шоумен Никита Джигурда планирует отравиться в зону специальной военной операции и служить в подразделении вместе с мужем скандально известного блогера Елены Блиновской Алексеем и экс-адвокатом актера Михаила Ефремова Эльманом Пашаевым, сообщает РИА Новости.
«Да, Джигурда также собирается заходить в это подразделение и уже запросил так называемое отношение», — заявил информированный источник.
Шоумен уже посещал данное подразделение во время своих поездок в Донецкую Народную Республику. Весной Джигурда провел творческий вечер, а также привез бойцам ВС РФ беспилотники и другие необходимые вещи.
Ранее стало известно, что муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский пропал из воинской части в Донецке. Предполагается, что бизнесмен отправился в зону СВО из-за супруги, которая продолжает оставаться в СИЗО.