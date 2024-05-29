Муж блогера Елены Блиновской пропал из воинской части в Донецке

Муж известного блогера Елены Блиновской, бизнесмен Алексей Блиновский пропал из воинской части в Донецке. Его местонахождение неизвестно, сообщает SHOT .

«Он больше не служит у нас», — заявил источник из Донецкого корпуса.

Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте, через некоторое время после заключения под стражу его супруги. Теперь силовики проверяют законность заключения договора и обстоятельства его службы в части.

Предполагается, что Блиновский отправился в зону СВО из-за жены. Своим поступком он надеялся изменить меру пресечения для блогера, которая находится в СИЗО из-за уклонения от уплаты налогов. У супругов четверо детей, которые остались без обоих родителей.

28 мая Блиновская приняла участие в судебном процессе, где она предоставила апелляционную жалобу на свой арест. «Королева марафонов» просила применить к ней более мягкую меру пресечения.

Она погасила более 140 млн рублей налоговых задолженностей. Однако, несмотря на доводы защиты, суд не стал менять блогеру меру пресечения. Блиновская останется в СИЗО.