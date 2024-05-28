Елена Блиновская погасила 140 млн руб налоговой задолженности, но осталась в СИЗО
РИА Новости: суд не отпустил Блиновскую из СИЗО
Фото - © Суды общей юрисдикции города Москвы
28 мая Елена Блиновская приняла участие в судебном процессе, где она предоставила апелляционную жалобу на свой арест. «Королева марафонов» просила применить к ней более мягкую меру пресечения, сообщает РИА Новости.
Защитник Блиновской попросил суд принять во внимание, что она погасила более 140 млн рублей налоговых задолженностей.
Однако, несмотря на доводы защиты, суд не стал менять Елене меру пресечения. Она останется в СИЗО.
Также родственники Елены ходатайствовали о снятии ареста с ее имущества с целью погашения налоговой недоимки. Процесс снятия ареста уже начался.