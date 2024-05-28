Елена Блиновская погасила 140 млн руб налоговой задолженности, но осталась в СИЗО

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РИА Новости: суд не отпустил Блиновскую из СИЗО

28 мая Елена Блиновская приняла участие в судебном процессе, где она предоставила апелляционную жалобу на свой арест. «Королева марафонов» просила применить к ней более мягкую меру пресечения, сообщает РИА Новости .

Защитник Блиновской попросил суд принять во внимание, что она погасила более 140 млн рублей налоговых задолженностей.

Однако, несмотря на доводы защиты, суд не стал менять Елене меру пресечения. Она останется в СИЗО.

Также родственники Елены ходатайствовали о снятии ареста с ее имущества с целью погашения налоговой недоимки. Процесс снятия ареста уже начался.