Джиган и Оксана Самойлова построят питомник для бутовских коз

Джиган и Оксана Самойлова помогут пожилому жителю московского района Бутово, которому запретили пасти коз в черте города. Супружеская чета согласилась построить для животных питомник, сообщает SHOT .

Пенсионер Валерий Аникеев всю жизнь мечтал о собственной ферме и даже завел более 10 коз. Однако частный дом мужчины расположен недалеко от бутовского ЖК, чьи жители пожаловались на загрязнение окружающей среды ввиду такого соседства.

Суд постановил, что пенсионер нарушает правила содержания рогатого скота. Ему запретили выпускать коз в город и обязали построить специальный загон. На большое благоустройство у мужчины не хватило средств.

Джиган и Оксана Самойлова решили помочь бутовским козам. Они хотят съездить к пенсионеру, чья история их тронула, и позаботиться о том, чтобы у него появился питомник для животных, так как «козы — восхитительны».

Отмечается, что у звездной пары тоже есть такой питомец. Аникеев в ответ пообещал подарить им еще одну козу.