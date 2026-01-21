Джиган хочет оставить себе половину имущества при разводе с Самойловой

Рэп-исполнитель Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) намерен оставить себе 50% имущества при разводе с супругой Оксаной Самойловой. При этом, согласно брачному договору, при разводе все имущество должно отойти блогерше, сообщает Baza .

Рэпер намерен разделить загородный дом, несколько квартир, автомобили и прочие семейные активы. По словам Дениса, он стремится урегулировать вопрос мирным путем. Также музыкант выразил надежду сохранить с Оксаной взаимное уважение и доверие, учитывая наличие общих детей.

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что Джиган намерен оспорить положения брачного договора. Юрист отметил, что в момент подписания документа артист находился в сложной ситуации: Джиган проходил лечение и принимал медикаменты, что могло повлиять на его способность адекватно оценивать свои действия и последствия заключения договора.

Ранее стало известно, что суд отказался разводить Оксану Самойлову и Джигана. Заявление о разводе звездная пара подала еще в октябре 2025 года.

