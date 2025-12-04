Дженнифер Лопес заменила Бена Аффлека на колибри

Дженнифер Лопес удалила тату в честь Бена Аффлека через год после развода

Певица избавилась от символа бесконечности с именами, который набила в 2023 году в честь своих отношений с актером. На последних концертах поклонники заметили, что на месте старой татуировки теперь изображена птица колибри.

Ранее Лопес и Аффлек были замечены вместе на светском мероприятии, что вызвало слухи о возможном примирении.

Джей Ло известна тем, что часто меняет тату в зависимости от событий в личной жизни.

