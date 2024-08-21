Любовь не живет 3 года: Лопес поставила точку в отношениях с Беном Аффлеком

Певица Дженнифер Лопес инициировала процесс развода с киноактером Беном Аффлеком. Звезда подала заявление в суд Лос-Анджелеса, сообщает «Царьград» со ссылкой на интернет-портал TMZ.

Дважды удостоенный премии «Оскар» Бен Аффлек в настоящее время официально женат на исполнительнице Дженнифер Лопес. Их брак был заключен 16 июля 2022 года, однако история отношений звезд гораздо более длительная и сложная.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес уже имели отношения в прошлом — они встречались с 2001 по 2003 год. Однако их роман закончился, и вскоре Аффлек женился на коллеге по голливудским проектам Дженнифер Гарнер. Этот союз просуществовал десять лет, у пары родились две дочери и сын. Тем не менее, в 2015 году звездные супруги объявили о своем расставании, а все юридические формальности были завершены только в 2018 году.

С тех пор Бен находился в состоянии «свободного плавания», что в 2021 году вновь привело его к Лопес. Бывшие возлюбленные воссоединились и даже смогли построить семью.

Однако, как сообщает интернет-портал TMZ, их романтическая история оказалась недолгой. По информации источника, 20 августа Дженнифер подала заявление на развод в суд Лос-Анджелеса.

Слухи о разногласиях в отношениях этой знаменитой пары начали появляться еще весной. За прошедшие месяцы «Беннифер» пытались восстановить общение, но, похоже, эти попытки были неудачными. По данным прессы, на сегодняшний день Аффлек и Лопес практически не поддерживают связь друг с другом.

Американских специалистов в области шоу-бизнеса также удивил тот факт, что эта пара не заключила брачный контракт. Из-за отсутствия договора, разводящихся, вероятно, ожидают сложные переговоры относительно раздела их совместно нажитого имущества.