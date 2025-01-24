Двухметровый питон не дал человеку снять наличные на Тайване

Огромный питон оккупировал один из уличных банкоматов на Тайване, в итоге один из клиентов банка не смог обналичить средства, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на What’s The Jam.

На опубликованном в Сети фото видно, что большая змея удобно расположилась на банкомате. Ее голова находилась в районе кнопок ввода комбинаций, а хвост свисал с устройства и «обнимал» его за нижний правый угол.

Сообщается, что клиент банка некоторое время ждал и надеялся, что рептилия выберет другое место для отдыха, но в итоге ушел, так и не сняв деньги. Удалось ли человеку обналичить средства в другом месте, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Индонезии питон убил собственную хозяйку, затем проглотил женщину. Страшная история произошла в декабре 2024 года.