«Двойные звонки»: адвокат предупредил о новых схемах кибермошенников

Все чаще для обмана россиян используются «двойные звонки» с переводом средств на «безопасный счет», сообщил адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров.

«Кибермошенничество продолжает эволюционировать быстрее, чем меняются меры защиты. Если раньше основным инструментом были „звонки из банка“, то сегодня преступники используют комплексные схемы с элементами социальной инженерии, подменой номеров, фейковыми сайтами и даже технологиями имитации голоса», — сказал Пивоваров.

Он добавил, что одна из набирающих обороты схем — так называемые «двойные звонки».

«Сначала жертве поступает сообщение о якобы подозрительной операции, затем звонит „сотрудник банка“ или „представитель правоохранительных органов“, который убеждает перевести деньги на „безопасный счет“. В ряде случаев используются поддельные удостоверения, направляются ссылки на фишинговые сайты, визуально полностью копирующие официальные ресурсы», — рассказал адвокат.

