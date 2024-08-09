Движение пассажирского транспорта остановили в Липецке
Движение пассажирского транспорта остановлено в Липецке и Липецком муниципальном округе, сообщил губернатор области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
По его словам, движение восстановят после отмены красного уровня опасности.
Он призвал жителей не выходить дома или оставаться в безопасном месте до отмены угрозы атаки беспилотников.
Губернатор также добавил, что предприятиям и организациям надлежит не привлекать сотрудников к работе до отмены красного уровня без экстренной необходимости.
Ночью Липецк подвергся массированной атаке беспилотников. При падении БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.