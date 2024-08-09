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Объект энергоинфраструктуры поврежден при падении БПЛА в Липецкой области

Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Липецкой области при падении беспилотника, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram -канале.

Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, отметил он.

Сейчас специалисты устраняют нарушения электроснабжения.

Угроза атаки беспилотников сохраняется, сообщил губернатор.

Ночью Липецк подвергся массированной атаке беспилотников. Артамонов попросил жителей не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте.