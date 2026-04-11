Двери храма Гроба Господня открыли перед схождением Благодатного огня

Перед началом церемонии храм закрывают и опечатывают, проверяя его помещения на наличие искусственных источников огня. После этого двери открываются, верующие начинают входить внутрь. В момент открытия дверей из храма вылетают голуби, которые символизируют мир.

Схождение Благодатного огня символизирует победу жизни над смертью, надежду на обновление и торжество истины над ложью, что имеет особое значение для христианской веры. Он сходит в купольной часовне в центре храма (Кувуклия), которая скрывает пещеру Гроба Господня. Именно здесь находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

Православная Пасха в текущем году приходится на 12 апреля. При этом многие россияне отметили католический праздник 5 апреля, ориентируясь на данные Google и других западных поисковых систем.

