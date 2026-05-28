Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападения на нижегородскую школьницу

СК проверяет видео избиения в школе Нижнего Новгорода
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании избиения школьницы в Нижнем Новгороде, сообщает ИА «Время Н».

Следственный комитет проводит проверку после публикации в соцсетях видео с избиением девочки ее одноклассником. Все произошло в одной из школ Автозаводского района Нижнего Новгорода.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Нижегородской области Айрату Ахметшину представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.

В региональном управлении СК уточнили, что по факту применения насилия к школьнице ведется разбирательство. По итогам проверки будет дана процессуальная оценка.

