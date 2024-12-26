сегодня в 23:58

Две семьи с детьми из Сирии вернулись в Россию

Две семьи с детьми вернулись в Россию из Сирии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале .

Сегодня борт Министерства обороны РФ приземлился в Подмосковье и доставил россиян на Родину.

«Обе семьи с детьми — мама с грудным ребенком, а также папа, мама, дедушка и трое детей», — отметила Львова-Белова.

Ранее сообщалось, что после падения режима Башара Асада все чаще возникают обсуждения о том, что Сирия может утратить свою целостность.