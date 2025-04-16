Две Королевские команды стали участниками «Финала четырех» школьной лиги

Победителями игр регионального этапа единой школьной лиги Подмосковья стали юные волейболисты — команда девушек и команда юношей из королевской гимназии № 5. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Счет победам открыли девушки, в решающем матче с командой из Балашихи они одержали безоговорочную победу со счетом 2:0, а затем мальчишки полностью повторили этот успех — тоже обыграли спортсменов из Балашихи, и с точно таким же счетом 2:0.

К подмосковному спортивному проекту в этом сезоне Королев присоединился впервые. Участниками первого этапа стали более 500 ребят из девяти городских школ. Шесть команд продолжили борьбу за победу в региональных турнирах: шахматы — гимназия № 18 имени И. Я. Илюшина, баскетбол — девушки из школы № 13 и юноши из лицея № 19. Сразу три команды представила гимназия № 5 — на соревнования среди девушек и юношей по волейболу и на турнир по футзалу.

Региональный этап единой школьной лиги Подмосковья завершен, впереди итоговые матчи, которые пройдут с 24 по 29 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.