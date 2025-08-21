сегодня в 15:51

Два учреждения образования Клина вошли в топ-100 лучших школ Подмосковья

В четверг на ежегодном форуме педагогов Подмосковья подведены итоги прошедшего учебного года и объявлен рейтинг школ. В топ-100 лучших образовательных организаций Подмосковья вошли две клинские школы — МОУ «Гимназия им. В. Н. Татищева» и МОУ «СОШ им. Маргариты Калининой». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Благодарю всех педагогов городского округа Клин за профессионализм и самоотдачу — мы гордимся вами! Именно вы — залог высокого уровня образования в нашем округе», — поздравила коллег начальник управления образования администрации городского округа Клин Елена Завальнюк.

В МОУ «Гимназии им. В. Н. Татищева» в Клину прямо сейчас завершаются работы по капитальному ремонту. 1 сентября гимназия откроется обновленной.

Рейтинг школ Подмосковья публикуется с 2016 года. Образовательные учреждения оцениваются по комплексу ключевых показателей.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, за 4 года существования рейтинга ни одна из 847 школ Подмосковья не попадала в красную зону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.