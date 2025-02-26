Два ученых признали вину по делу о нападении на консульство России в Марселе

Два исследователя из Национального центра научных исследований (CNRS) Франции признали вину по делу о нападении на консульство РФ в Марселе, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Provence.

В материале отмечается, что подозреваемые, два исследователя CNRS, поддерживающие Украину и задержанные через несколько часов после того, как они бросили взрывоопасные бутылки в сады консульства России, признали вину.

Взрыв на территории Генконсульства РФ произошел 24 февраля. Неизвестные бросили три бутылки к зданию, где две из них взорвались. Позднее в Марселе задержали подозреваемого, который мог устроить диверсию.

После того, как неустановленные лица бросили 3 бутылки с неизвестным взрывчатым веществом в здание российского Генконсульства в Марселе, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.