В Марселе задержан подозреваемый в нападении на консульство России

В Марселе задержали двух человек на проукраинской манифестации, один из них подозревается в нападении на российское консульство, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMC.

Отмечается, что около 19.30 в понедельник двое мужчин в возрасте 48 и 59 лет были задержаны на проукраинской манифестации. Одного из задержанных подозревают в нападении на консульство России.

По словам источника, подозреваемые неизвестны правоохранителям и были помещены под стражу.

Ранее сообщалось, что военная разведка Украины вместе с европейскими спецслужбами планирует напасть на российскую оппозицию, проживающую за рубежом. Нападение готовится на представителей несистемной российской оппозиции, а также на бизнесменов из РФ, которые бежали от закона и поселились за границей.