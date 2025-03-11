«Два шарика»: Алеся Кафельникова отреагировала на хейт новой груди

Кафельникова после долгого перерыва в связи с рождением дочери вновь вернулась на мировые подиумы и активно участвует в различных показах. Во время недавнего выхода на подиум модели на показе Vivienne Westwood поклонники обратили внимание на новые формы Кафельниковой.

Пользователи соцсетей недоумевали, зачем модель сделала пластику, и назвали ее грудь «двумя шариками».

«Я кормила ребенка грудью 7 месяцев, наверное, поэтому самостоятельно она не восстановилась», — объяснила Кафельникова в соцсетях.

При этом звезда подиумов не обращает внимание на критику и очень довольна результатом пластики груди. В настоящее время девушка регулярно летает на съемки в различные уголки мира, при этом продолжает жить в Москве.

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