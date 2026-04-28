Детский духовой оркестр «Подольские фанфары» отпраздновал юбилей

26 апреля день рождения коллектив отметил на сцене ДК им. Карла Маркса, радуя гостей отечественными композициями разных жанров. В репертуаре оркестра их порядка 30: «Катюша», «Синий платочек», «Пусть бегут неуклюже», «Звезда по имени Солнце», «Белые розы» и другие, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Юные музыканты играли на саксофоне, трубе, кларнете, валторне, тубе, тромбоне и других духовых инструментах.

У ребят есть фирменный стиль — единая форма в цветах российского флага, украшенная собственным логотипом. Все это подчеркивает индивидуальность и сплоченность коллектива.

Оркестр «Подольские фанфары» появился десять лет назад на базе Детской музыкальной школы № 2. За это время коллектив прошел впечатляющий путь: из учебной инициативы превратился в яркий, самобытный ансамбль. Вырос с 10 до 25 участников, расширил репертуар и завоевал признание публики.

Его выступления стали украшением множества мероприятий — от школьных концертов до крупных городских и патриотических событий: например, регионального слета юнармейцев «Пост № 1».Одна из самых памятных страниц в истории коллектива — выступление на Поклонной горе в Москве в День Победы. Этот момент стал символом зрелости и мастерства юных музыкантов, способных донести важные эмоции до широкой аудитории.

В центре этой истории — преподаватель высшей категории, мультиинструменталист и бессменный руководитель оркестра Сергей Зайченко. Именно он в 2016 году собрал первый состав из учащихся музыкальной школы и с тех пор ведет коллектив к новым вершинам. Благодаря его увлеченности, индивидуальному подходу и таланту аранжировщика оркестр обрел собственный стиль и узнаваемое звучание.

Дети и родители активно вовлечены в жизнь оркестра, что создает особую атмосферу доверия и взаимопомощи.

«Наши „Подольские фанфары“ — не просто оркестр, где мы учимся играть на инструментах. Это наша творческая семья. Каждый из нас — часть общего звучания. Мы учимся работать в команде, быть ответственными, не подводить друг друга», — поделился юный саксофонист Демьян Тушинский.

