Синхронисты Подмосковья выиграли 9 медалей на чемпионате РФ по плаванию

Сборная Московской области завоевала девять медалей на чемпионате России по синхронному плаванию, который проходит с 23 по 29 апреля в Екатеринбурге. В активе команды три золотые, одна серебряная и пять бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Две золотые медали региону принесли Анастасия Никитенко и Яна Ковальчук. Спортсменки победили в олимпийской дисциплине «дуэт» и в технической программе дуэтов среди женщин, а также стали серебряными призерами в произвольной программе.

Золото в дисциплине «группа» завоевали Екатерина Акчибаш, Ксения Акчибаш, Марина Белова, Яна Ковальчук, Дарья Кожевникова, Станислава Прокофьева, Анна Супрунюк, Алина Щежина, Анастасия Никитенко, Виктория Сидоренко, Софья Бабиченко и Александра Воронова. Кроме того, команда взяла три бронзы в дисциплинах «акробатическая группа», «группа — произвольная программа» и «группа — техническая программа».

Еще две бронзовые награды Подмосковью принесли Ксения Акчибаш и Максим Чернышев в соревнованиях микст-дуэтов и в произвольной программе.

Спортсмены представляют училище олимпийского резерва № 4 в Чехове, СШОР по водным видам спорта в Рузе и областной центр олимпийских видов спорта. Турнир проходит в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.