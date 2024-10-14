Два молодых педагога приступили к работе в гимназии Воскресенска

Татьяна Державина начала свою работу в МОУ «Москворецкая гимназия» 1 сентября этого года. С первых дней своего пребывания в коллективе она проявила активный подход к обучению своих учеников. На занятиях Татьяна старается уделить внимание каждому ребенку, понимая, что индивидуальный подход играет ключевую роль в образовательном процессе, сообщает пресс-служба администрации горокруга Воскресенск.

«Уроки у нас проходят по заранее установленному плану, в котором предусмотрены различные виды деятельности: мы и беседуем, и читаем, и рисуем. Я стремлюсь раскрыть таланты каждого ученика и показать, что у них есть все возможности для достижения успеха», — делится Татьяна.

Татьяна Унтевская, которая начала свою карьеру в этой же гимназии в 2022 году, изначально работала в должности педагога-психолога. Она прошла переподготовку и теперь ведет уроки английского языка в начальных классах. В процессе работы Татьяна активно посещала занятия других учителей, что вдохновило ее на дальнейшее развитие.

«Я пришла сюда как педагог-психолог и, наблюдая за увлечением детей на уроках, поняла, что хочу расширить свои возможности. Поэтому я прошла переподготовку на учителя английского языка», — рассказывает она. Такой опыт позволяет ей лучше понимать психологические аспекты обучения и применять их в своей практике.

Обе Татьяны стремятся создать в гимназии атмосферу, способствующую развитию и самовыражению детей. Они активно используют современные методики преподавания, включая интерактивные задания и групповые проекты, чтобы сделать обучение более увлекательным и эффективным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.