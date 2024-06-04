Два детеныша кошачьих лемуров родились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке в начале мая у пары кошачьих лемуров родились двое детенышей. При этом обычно самка рожает одного детеныша, поэтому данный случай является особенным, сообщается на сайте мэра Москвы.

На сегодняшний день пол малышей не известен, так как врачи не хотят подвергать их стрессу во время осмотра. Животные чувствуют себя хорошо и проводят первые месяцы жизни на груди и спине матери.

«Самостоятельные прогулки малыша со временем становятся все более частыми и далекими, однако сон и кормление всегда происходят в обнимку с мамой», — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она подчеркнула, что детеныши станут гораздо самостоятельнее после 5 месяцев, когда прекратится молочное кормление. После этого они постепенно начнут переходить на взрослую еду.

В столичном зоосаде кошачьи лемуры размножаются регулярно. Это позволяет зоопарку вносить вклад в сохранение редкого вида, который занесен в Международную Красную книгу как вид, близкий к угрозе исчезновения.

В природе кошачьи лемуры обитают лишь на юге и юго-западе Мадагаскара. В последние годы численность животных сокращается из-за браконьерства.

Ранее в Московском зоопарке на свет появились сиамские кобры. Зоосад более 10 лет успешно размножает довольно редкий и крайне ядовитый вид змей.