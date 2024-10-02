Дуров: Telegram с 2018 года раскрывает властям IP-адреса и номера преступников

Основатель Telegram Павел Дуров заявил , что мессенджер раскрывает по требованию властей IP-адреса и номера преступников еще с 2018 года.

По его словам, предоставление правоохранителям данных пользователей происходит в соответствии с политикой конфиденциальности в большинстве стран.

Дуров отметил, что IP-адреса и номера преступников раскрывали полиции каждый раз, когда руководство мессенджера получало правильно оформленный юридический запрос по соответствующим линиям связи. И этот процесс начался уже давно, а не только на прошлой неделе.

Основатель Telegram привел в доказательство данные с бота, которые обрабатывал запросы на получение пользовательских данных. Так, властям Бразилии раскрыли данные по 75 юридическим запросам в I квартале 2024 года, 63 — во II квартале и 65 — в III квартале.

Дуров добавил, что в Европе в III квартале этого года был зафиксирован рост юридических запросов. Увеличение он связал с тем, что органы власти ЕС начали использовать «правильную линию связи для своих запросов».

По словам Дурова, на прошлой неделе политика конфиденциальности Telegram в разных странах была лишь упрощена и унифицирована. Однако, по его словам, основные принципы мессенджера, который стремился соблюдать законы стран, не изменились. Миллиардер отметил, что платформа не позволит преступникам уклоняться от правосудия.

Ранее Дуров заявил, что данные пользователей Telegram могут передаваться правоохранителям в случае обоснованного запроса. По его словам, эта мера коснется только тех, кто нарушает правила мессенджера.