Дуров: данные пользователей Telegram могут передаваться правоохранителям

Бизнесмен и владелец Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер может передавать IP-адреса и номера телефонов пользователей правоохранительным органам в случае обоснованного запроса, сообщает РИА Новости .

Дуров отметил, что передача данных пользователей Telegram возможна. IP-адреса и номера телефонов раскроют для правоохранителей, если они предоставят администрации мессенджера обоснованный запрос.

По словам предпринимателя, эта мера касается тех, кто нарушает правила Telegram. Таким образом преступников пытаются удержать от злоупотребления внутренним поиском мессенджера. Он подчеркнул, что были выявлены случаи использования Telegram для сбыта нелегальных товаров.

Telegram стал сотрудничать с властями различных стран в рамках расследований преступлений. Это произошло после задержания Дурова во Франции.