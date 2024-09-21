Telegram начал отвечать на запросы властей в рамках расследований преступлений

Telegram стал сотрудничать с властями различных стран в рамках расследований преступлений. Это произошло после задержания Дурова во Франции, сообщает « Подъем » со ссылкой на Le Figaro и Liberation.

Так, мессенджер стал сотрудничать с отделом по делам несовершеннолетних нацполиции Франции и жандармерии. Telegram предоставил правоохранителям информацию, помогающую идентифицировать подозреваемых в преступлениях против детей.

Также мессенджер предоставил одной из европейских стран ответ на запрос о группе, где велось обсуждение около ста заказных убийств.

Южная Корея также подала запрос на предоставление информации. На данный момент страна еще не получила ответ.

Кроме того, Telegram согласился ужесточить модерацию и деанонимизировать нескольких пользователей. Все это произошло после задержания Павла Дурова во Франции.

Ранее о том, что Telegram стал сотрудничать с властями Франции, заявило издание Liberation. Мессенджер стал предоставлять им сведения, которые помогают «идентифицировать преступников».