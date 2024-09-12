Liberation: Telegram начал сотрудничать с французским следствием

После задержания в Париже предпринимателя Павла Дурова мессенджер Telegram начал сотрудничать с французским следствием, сообщает РИА Новости .

Как отмечает издание Liberation, Telegram начал отвечать на запросы следователей во Франции. Кроме того, мессенджер стал предоставлять им сведения, которые помогают «идентифицировать преступников».

По данным издания, французским прокурорам порекомендовали возобновить расследования, которые были приостановлены из-за отсутствия ответов от Telegram.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Суд предъявил основателю Telegram обвинения в 6 правонарушениях.

На фоне задержания Дурова в СМИ появились сведения, что мессенджер изменит политику модерации в отношении приватных чатов. Однако руководство сервиса объявило, что не станет этого делать.